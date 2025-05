Kein Interview mit... Vol. 1: Halbär befragt Martin Wacker, nicht

Es war an einem trüben, wolkenverhangenen Tag am Rande des Schwarzwalds in der Offenburger Fußgängerzone im Mai 2015, als ich von weitem etwas aus einem Bastkörbchen herausragen sah – ein Hund oder ein Bär?

Es war ein Halber. Ein Halbär. Er sollte dann beim KSC-Relegationsspiel als Torwärter fungieren, fiel aber in Sekundenschlaf, weil seine Mentalbetreuerin, die heilige Shiatsu-Martina, entgegen jeder Absprache kurz in die Küche ging. Schon war das Unheil geschehen. So die Legende. In Wahrheit fiel Halbär vom Baum, ganz ohne Bam-Bam wie er an Weihnachten betont. Zuletzt war er in Cannes als KSC-Stürmerscout. Komplett inkognito. „Domingues macht alles rein!“, schreit er seitdem. Wahlweise „Aufstieg!“ oder „Schieber!“ schreit auch sein noch junger Kumpel Como, der in der hübschen Altstadt in Como als Wachesel für Damenklamotten hinter Panzerglas gehalten und gegen eine erhebliche Ablösesumme freigekauft wurde. Er ist natürlich Fußballfan. Como Calcio. Der einzige Tifosi-Esel am Stiefel, der nur Alkoholfreies säuft. Wehe dem, wenn er bei den Auswärtsspielen keines an den Tankstellen bekommt! Zusammen sind sie unschlagbar.

Was Halbär noch kurz loswerden wollte: Wenn er in Beauty war, will er Spielerfrau werden. Kapazität des neuen KSC-Stadions über 2.000 Plätze geringer als angenommen – wer war so blöd? Wer haftet nicht? Wie lassen sich die sichtbefreiten Plätze sinnvoll nutzen und dabei auch noch die Gegner verwirren? Dürfen wir Schreitherapeuten willkommen heißen? Zu diesen und anderen Themen führt Halbär daher kein Interview mit dem, der alles weiß und wissen muss: KSC-Stadiongaudibursche Martin Wacker hat sich freundlicherweise nicht zu diesem Interview bereit erklärt. -rw

Halbär: Erst stand im „Kicker“, dass im neuen Stadion die Kapazität wegen sichtbehinderter Plätze um rund 1.000 auf 33.000 gefallen sei. Dann steht auf ksc.de es sind noch viel mehr? Über 2.000! Wer plant denn so einen Scheiß?

Martin Wacker: Karlsruh Karlsruh! Ich war’s ned. Sellerer und jenerer. Ich kenn viele. Aber koiner war’s. Des wolle mer net.

Halbär: Was wolle mer ned?

Wacker: Ha, das des wer erfard.

Halbär: Wer war denn der oberste Sichtbehindertenplätzebeauftragte?

Wacker: Des sog i dir ned do. Der Bauherr. Er hat echt noch was rausgeholt. Es hätten ja auch nur 1.500 sein können?

Halbär: Und jetzt? Wackelt die ganze Stadionfinanzierung? Wer zahlt denn das alles?

Wacker: Gute Frage. Das weiß ich aktuell nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es sicher lieber nicht sagen. Also wenn ich überleg: Der Steuerzahler hat ja theoretisch voll ein Recht darauf, die Sichtbehindertenplätze auch komplett zu nutzen. Sinnvoll und nachhaltig, bitte.

Halbär: Die fehlende Schrei-Unterstützung durch die 2.000 weniger Fans ist ja fast noch schlimmer. Auf lange Sicht.

Wacker: Stimmt stimmt. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Schlimm. Katastrophal. Ein Elend. Des gonze fehelnde Gschroi auf derre longe Streck.

Halbär: Geht’s denn hoch oder runter?

Wacker: Es geht immer erst runter, bevor es hoch geht, sonst könnt es ja nicht hoch und runter gehen.

Halbär: Verstehe. Ich war ja selber Stürmer scouten in Cannes. Voll Inkognito. Vierte Französische. Domingues macht alles rein! Aber auf mich hört ja keiner...

Wacker: Besser du scoutest in der fünften Französischen. Hagenau, Straßburg Banlieu. Immer schön inkognito.

Halbär: Siehst du eigentlich was, wenn du da im Stadion selbst rumschreist?

Wacker: Klar, ich seh voll gut!

Halbär: Schönes? Oder nur Hilfsstürmer?

Wacker: Ich seh vor meinem geistigen Auge schon die Umnutzungsvarianten für die 2.000 sichtbehinderten Plätze. Schreitherapie ist die Lösung. Für alle unter drei. Die sehen eh noch nicht so weit.

Halbär: Sehen die nur schwarz-weiß wie Hunde?

Wacker: Nein, in Farbe. Aber quasi fast nix.

Halbär: Wollen die denn nix sehen vom Spiel?

Wacker: Nein. Nur schreien und kreischen. Das ist ja das Gute. Das kann man dann sampeln und auf den anneren Torwärter richten.

Halbär: Kann man die sichtbehinderten Plätze nicht einfach den Gästen zuweisen? Die jammern doch immer, weil sie so wenig Karten kriegen?

Wacker: Super Idee. Noch besser wär, man würde denen ausschließlich die Sichtbehinderten verkaufen. Kleiner Rabatt. Aber echt klein. Sag ich gleich dem Becker junior!

Halbär: Dann wär ja alles Bingo Bongo. Was du gleich noch mit ausrichten kannst: Ich brauch mehr Mertsch!