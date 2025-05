Im Kleiderschrank stapeln sich kaum noch getragene Teile, dabei sind sie top in Schuss?

Oder man sucht Neues, möchte aber weder Umwelt noch Geldbeutel belasten? Genau dafür verwandelt sich der Marktplatz zwischen Stadtkirche und Stadtverwaltung in eine riesige Tauschbörse; auf Tischen und Kleiderstangen wird gut erhaltene Kleidung ausgelegt (max. zehn Teile) und so stöbert man durch die Auswahl, probiert an, was gefällt, und nimmt mit, was passt. Auch Partygänger ohne Kleidung im Gepäck sind willkommen.

Organisiert wird die „Kleidertauschparty“ im Rahmen des „Hoffnungsfestivals“ von der Micha-Lokalgruppe, International Justice Mission sowie weiteren Engagierten aus Karlsruher Kirchengemeinden. Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus. -pat