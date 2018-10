Klimaaktivisten hissen „Hambi bleibt“-Flagge am Schloss

Bürgerlicher Widerstand ist in Baden tief verankert, wie die bis 11.11. laufende „Revolutions“-Ausstellung im Karlsruher Schloss zeigt.

Am vergangenen Sonntagnachmittag brachten Klimaaktivisten am Turm des Karlsruher Schlosses ein Banner mit der Aufschrift „Hambi bleibt“ an, um gegen die Rodung des Hambacher Forstes und den Abriss der darin befindlichen Baumhäuser zu protestieren. Sie folgten damit am dezentralen Aktionstag zum Schutz des Hambacher Forsts dem museumspädagogischen Aufruf „Revolution für AnfängerInnen“, bei dem die Museumsbesucher interaktiv in die Ausstellung einbezogen werden sollen.

Während einige Mitarbeiter des Museums die Performance der bis zu 100 Aktivisten begrüßten, war die Aktion anderen wohl doch ein wenig zu revolutionär: Das weithin sichtbare Banner wurde zügig entfernt, konfisziert und ein Polizeigroßaufgebot gerufen, obwohl die kreative Aktion eigentlich genau dem Konzept entspricht: Im Text zur Ausstellung auf der BLM-Website heißt es am Ende: „Wo begegnet dir Revolution im Alltag? Mach ein Foto und poste es auf Instagram“. Am Sa, 6.10. findet eine Demonstration im Hambacher Forst statt, bei der auch Karlsruher Flagge für eine klimagerechte Welt zeigen wollen. -pat