Klimabündnis: Bundestagswahl-Podium & Filmdoku

Das Klimabündnis Karlsruhe lädt die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke und BSW ein, zu Fragen von Energiesicherheit und Mobilität Rede und Antwort zu stehen.

Wie können wir uns aus der Abhängigkeit von Öl, Gas und Atom befreien? Wie werden wir in Zukunft reisen und uns fortbewegen? Und was wird das alles kosten?

Von 19 bis 21 Uhr ist bei „Am 23. Februar ist Klimawahl!“ Zeit für Diskussionen auf dem Podium und mit dem Publikum. Eine Zusammenstellung der Wahlprogramme wird dabei an eine Leinwand projiziert. Anschließend stehen die Kandidaten im Foyer für eine „Meet And Greet“-Stunde bereit. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten – vor Ort und via www.klima-aktion-ka.de (Mo, 27.1., 19 Uhr, Tollhaus).

Im Rahmen der Kinematheks-Klimafilmreihe „Klima, Krisen, Utopien“ präsentiert das Klimabündnis außerdem die Doku „System Change – A Story Of Growing Resistance“ (Mi, 29.1., 19 Uhr, Kinemathek, www.systemchange-movie.de). -pat