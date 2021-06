Klimacamp Karlsruhe

Für Klimaschutz und Gerechtigkeit wurden bereits in Augsburg, München und Nürnberg dauerhafte Protestcamps errichtet; auch in Karlsruhe schließen sich zahlreiche AktivistInnen u.a. von Greenpeace, der Seebrücke und Fridays For Future unterm Motto „Wir bleiben, bis ihr handelt!“ zusammen.

Gemeinsam veranstalten sie am Sa, 29.5. ab 16 Uhr eine Eröffnungskundgebung auf dem Schlossplatz. Der menschengemachte Klimawandel ist seit Jahrzehnten bekannt. Bis heute hat die Politik jedoch nicht ausreichend reagiert – das bestätigt auch das Urteil des Verfassungsgerichts zur Klimaklage. Die Aktivist zeigen sich daher enttäuscht, aber auch hoffnungsvoll: Ein politischer Wandel sei noch möglich, aber die Zeit drängt. Ein konsequentes Handeln sei notwendig. Das dauerhafte Protestcamp soll die Dringlichkeit der Klimakrise unterstreichen. Auch Karlsruhe müsse Verantwortung übernehmen. Die Klimaschützer fordern, dass das Klimaschutzkonzept verschärft und die Klimapolitik der Stadt sozial gerecht gestaltet werden. Der Gemeinderat müsse sich klar und konsequent an der 1,5-Grad-Grenze orientieren. Das „Klimacamp“ soll sich aber nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft richten: Die Klimaaktivisten wollen einen offenen Dialog anstoßen, zu dem alle Karlsruher eingeladen sind. -ps/pat