Klimastreik & -aktionswoche 2019

Während in New York der UN-Gipfel zur Nachhaltigkeit vorbereitet wird, machen beim dritten globalen „Klimastreik“ der „Fridays For Future“ weltweit Menschen für die Einhaltung des Paris-Abkommens und gegen die Klimazerstörung mobil.

Aufgerufen, sich freizunehmen oder die Mittagspause zu verlängern, sind explizit nicht nur Schüler, sondern alle Generationen (Fr, 20.9., 11 Uhr, Friedrichsplatz). Die Demo unter dem Leittag „#allefürsklima“ ist der Auftakt einer Aktionswoche mit FFFKA-Camp (Fr-So, 20.-22.9.), Filmvorführung von „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ (Sa, 21.9., 16.30 Uhr, Schauburg), einer Müllsammelaktion (Di+Mi, 24.+25.9.), MdB Hans-Josef Fells Vortrag „Globale Abkühlung mittels 100 Prozent Erneuerbare Energien und Kohlenstoffsenken“ (Do, 26.9., 19 Uhr, Ev. Oberkirchenrat), einer FFKA-Podiumsdiskussion mit Umweltbürgermeisterin Bettina Lisbach (Fr, 27.9., 20 Uhr, Karlshochschule) und der Fahrraddemo „Critical Mass meets Fridays For Future“ (Fr, 27.9.). -pat