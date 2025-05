Kloster – Kinder – Welterbe

Den unterm Motto „Vermitteln, verbinden, begeistern“ stehenden 20. „Unesco-Welterbetag“ und den „Internationalen Kindertag“ kombiniert das Kloster Maulbronn zu einem Familienerlebnis mit Spiel, Spaß und Kultur.

Vereine und andere Organisationen bieten ein nahezu komplett kostenloses Mitmach- und Unterhaltungsprogramm, das von einer Riesenhüpfburg über XXL-Torwandschießen bis hin zu Livemusik mit u.a. dem Flohzirkus Orquestra (11.15 Uhr) und Dirk & wir (16 Uhr) reicht.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Ba-Wü erweitern im Unesco-Welterbe Kloster Maulbronn ihr vielfältiges Besuchsangebot und gehen neue Wege in der kulturellen Bildung, wenn am 1.6. das interaktive Museum für Kinder und Jugendliche eröffnet: Die Junge Klosterwelt ist eine kindgerechte Möglichkeit für Kinder und Familien, in die Welt der Mönche sowie die Geschichte und das Leben im mittelalterlichen Kloster einzutauchen.

Für junge Leute ab zwölf Jahren gibt’s zum „Welterbetag“ einen Sonderrundgang (13.45 Uhr) durch die Anlage, dazu auch eine kinder- und familienfreundliche Führung (12.30+15 Uhr). -pat