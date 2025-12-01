Klunker für Uschi #16

Parallel zum neuen Kunst- und Designmarkt „Wundertüte“, der im Tollhaus die „Lametta“-Nachfolge antritt, präsentiert die „Uschi“ am dritten Adventswochenende zum 16. Mal ihre „Klunker“ im Rahmen einer kleinen, feinen Weihnachtsausstellung.

Im Atelierhaus gegenüber vom Substage finden die Besucher neben außergewöhnlichen Schmuckkreationen auch gedrechselte Schalen und Becher, Objekte aus Holz, Glas und Papier, dazu eine Fülle kalligrafischer Gruß- und Weihnachtskarten, ledergebundene Tagebücher, Gemälde und Tücher. Eine Igelstation stellt Futterhäuser auf und berät zu Umgang und Pflege der winterschlafhaltenden Stacheltiere.

Betrachten und kaufen oder auch nur etwas trinken oder essen – dazu laden die an „Klunker für Uschi“ beteiligten Handwerker Martin Böhler, Wolfgang Heiser, Stephanie Hensle, Gary Hodgson, Leonore Jock, Myung-Joo Kim, Benno Kotterba, Katharina Wagner und Ann-Catrin Wohlfahrt ein. Im Nachbaratelier 2 Nord öffnet The Beauty School die Keramikwerkstatt und bietet Becher und Schalen an. -pat