Knigge für den Kleiderschrank: Tipps rund ums Hemd

Hemden sind zeitlose Klassiker, die die meisten Männer dementsprechend in großer Auswahl im Kleiderschrank haben.

Schließlich passt ein Hemd zu wirklich jeder Gelegenheit, bei jedem Wetter und an jedem Ort. Wie aber trägt Mann dieses Universalkleidungstück eigentlich richtig? Und wie lässt es sich ohen großen Zeitaufwand pflegen? Gehört das Hemd in die Hose oder darf es über den Bund?

Als Faustregel gilt: Je informeller der Anlass ist, desto eher kann das Hemd über der Hose getragen werden. Bei einem Geschäftstermin beispielsweise gehört das Hemd unbedingt in den Hosenbund; sowieso immer, wenn Mann einen Anzug trägt. Viele Männer empfinden es aber als angenehmer, das Hemd lässig über der Hose zu tragen – und dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen kann ein lang geschnittenes Hemd schon einmal zwicken, wenn beispielsweise eine Naht in die Haut drückt. Zum anderen sind gerade fülligere Männer oft der (irrtümlichen) Ansicht, ein locker über dem Bund getragenes Hemd würde ein paar Pfunde wegmogeln. Leider ist es oftmals umgekehrt: Das lässig-weite Hemd betont den Bauch eher, als dass es ihn kaschiert.

Vielmehr sind Männer mit „Love Handles“ besser damit beraten, wenn sie ein Hemd in einem schmeichelnden Schnitt wählen. Bezüglich Farben und Muster gilt prinzipiell das Gleiche wie für alle Kleidungsstücke: Wenn Muster, dann sehr kleine – etwa Glencheck-Karos oder dezente, schmale Längsstreifen. Am besten wirkt aber immer noch ein unifarbenes Hemd in einem nicht zu auffälligen Ton, gut geeignet sind Weiß, alle Grautöne sowie Dunkel- und Taubenblau. Hemdknöpfe, Gürtelschnalle und der Hosenverschluss sollten immer eine Linie bilden, dass sieht nicht nur ordentlich aus, sondern streckt den Oberkörper auch optisch.

Auf das Material kommt’s an!

Mit einem Hemd aus weicher, hochwertiger Baumwolle macht Mann eigentlich nie etwas falsch: Baumwolle kühlt im Sommer, sie ist luftdurchlässig und trocknet schnell. Ebenfalls angenehm bei hohen Temperaturen sind Hemden aus Leinen – der Sommerstoff schlechthin. Leinen sowie Seide fühlen sich leicht und luftig auf der Haut an, beide Materialien sind aber recht bügelintensiv, da sie schnell zerknittern. Jeder Mann, der schon einmal ein zerknautschtes Leinenhemd aus dem Urlaubskoffer gezogen hat, weiß, dass sich Hemden aus diesem Stoff leider weniger für Reisen eignen.



Auf den Winter freuen sich Fans der gemütlichen, angenehm wärmenden Flanellhemden – geradezu Kultstatus hat das großkarierte Holzfällerhemd. Sie bestehen meistens aus Baumwollstoff, dessen Innenseite leicht angeraut ist, wodurch er sich sehr weich anfühlt. Weitere Vorteile dieser Hemden: Sie sind sehr strapazierfähig und knittern so gut wie gar nicht. Flanellstoff isoliert gut, da er die Körperwärme speichert. Zu beachten ist, dass weder Leinen-, Seiden- noch Flanellhemden zu einem Anzug getragen werden, sie sehen aber toll zu Jeans, Chinos, unter einem Pullover oder einer lässigen Freizeitjacke aus. Wie vielfältig und ansprechend das Angebot an Hemden für Alltag und Freizeit mittlerweile ist, beweist das Sortiment eines Onlineshops wie Walbusch.

Wie sieht es mit der Pflege und dem Bügeln aus?

Das leidige Thema Bügeln wurde bereits angesprochen, und sicherlich jeder Mann freut sich über einen Ratgeber mit nützlichen Bügeltipps. Falten lassen sich weitgehend vermeiden, indem Mann von Vornherein auf bügelfreie Hemden setzt. Allerdings lassen sich auch bei solchen Hemden Falten, die beim Waschen entstehen, nicht gänzlich vermeiden. Die unterschiedlichen Stoffe lassen sich so am einfachsten glätten: Baumwolle bügelt man am besten in noch leicht feuchtem Zustand und bei hoher Temperatur, das Gleiche gilt für Leinenhemden, die man während des Bügelns immer mal wieder großzügig mit destilliertem Wasser besprühen kann. Bügelstärke erleichtert das Bügeln ebenfalls. Hemden aus Kunstfaser wie Nylon, Polyester und Acryl werden hingegen nur bei niedriger Temperatur gebügelt, allerdings ist dies bei solchen Stoffen auch kaum notwendig. Ein letzter Tipp für alle Männer, die immer ein bisschen ratlos sind, wenn sie Hemd mit Krawatte und Anzug kombinieren sollen: Auf dieser Website werden die schönsten Farbkombinationen vorgestellt.