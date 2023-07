Kons-Räume werden verkauft

Die Stadt Karlsruhe will in der Innenstadt zwei weitere Gebäude verkaufen.

Durch den in einem Jahr geplanten Umzug des Badischen Konservatoriums werden die bisher genutzten Gebäude in der Jahnstraße und der Kaiserallee frei. „Für beide Objekte besteht an einer städtischen Nutzung kein Bedarf“, heißt es dazu vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW). Als Büro- und Verwaltungsgebäude seien sie nicht geeignet und für einen Umbau oder eine Sanierung kein Geld da.

Während das Gebäude in der Kaiserallee 11 c an eine gemeinnützige Stiftung abgegeben werden, die darin studentischen Wohnraum schaffen will, soll die die Jahnstr. 20 dem freien Immobilienmarkt überlassen werden. Die Villa aus dem 19. Jh. sei nicht wirtschaftlich zu nutzen, so das HGW. Zu groß sei der Sanierungsstau, zu einschränkend die Auflagen des Denkmalschutzes und zu teuer die Herstellung der Barrierefreiheit in dem Gebäude. Dazu fehle es an Datenverkabelung und Beleuchtung.

Trotz der weiterhin bestehenden Raumnot für Ateliers, Proberäume und andere kulturelle Initiativen kommt für die Verwaltung eine solche Nutzung in städtischem Eigentum nicht in Betracht. Dazu sei eine Sanierung nötig, die angesichts der Haushaltslage nicht möglich sei. „Die hohen Kosten würden eine Miete ergeben, die von den Kulturschaffenden nicht finanziert werden könnte“, heißt es aus dem HGW. -fk