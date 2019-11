Kosmetikstudio Permanent Beauty

Hier ist Schönheit in besten Händen!

Vor einem Jahr eröffnete Jessica Kreissl ihr Karlsruher Kosmetikstudio, in dem neben Permanent Make-up und Microblading auch Wimpernverlängerung, Haar-Keratin-Glättungen, kosmetisches Zahnbleaching, Laserhaarentfernung, Waxing und Sugaring, Massagen und Gesichtsbehandlungen angeboten werden.

Die an der bekannten Kosmetikschule Schäfer in Frankfurt zur Permanent-Make-up-Artistin ausgebildete staatlich anerkannte Kosmetikerin hat sich 2016 am Institut für ganzheitliches Leben und Naturheilkunde Senta Heide im hessischen Freigericht selbstständig gemacht; heute bildet sie aufgrund steigender Nachfrage mit der staatlich geprüften Kosmetikerin, Wimpernstylistin und Haarentfernungsspezialistin Malvina Gomes Fernandes ein eingespieltes Team, das sein Behandlungsspektrum stetig erweitert. Für den besonderen Wohlfühlmoment wird bei Permanent Beauty mit modernster Technik und den Qualitätsprodukten von Dermaviduals und NBM gearbeitet. -pat