Kreativ Karlsruhe 2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Bei der von Drehpunkt aus Freiburg, dem Kreativmessemacher im Südwesten, veranstalteten „Kreativ Karlsruhe“ treffen sich Kunsthandwerker, Designer und Bastelfans, um Neues zu entdecken, auszuprobieren und sich inspirieren zu lassen. In Halle 3 finden sie ein breites Angebot an Produkten und Materialien sowie Anregungen für jedes kreative Projekt.

Über 70 Aussteller präsentieren an ihren Ständen eine Vielfalt von Polaris-, Glas- und Metallperlen, Schmuckmaterial, Silberunikaten, Naturmaterialien und Edelsteinen über Stoffe aus (Baum-)Wolle, Jersey und Walk, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Taschen, Accessoires und Makramee bis hin zu Holzschildern, Keramik, Beton- und Harzarbeiten, Trockenblumendeko, Upcyclingideen und handgeschöpften Papieren; dazu besondere Handwerkskunst, etwa Uhren aus Fassholz, Bausätze für Papiertierskulpturen, Puppenkleidung, Resin-Kunst oder Glückssteine.

Neben dem abwechslungsreichen Marktplatz erwarten die Besucher als ein Herzstück der „Kreativ“ zahlreiche Mitmachworkshops und Vorführungen: Unter fachkundiger Anleitung kann man neue Techniken erlernen oder bestehende Fähigkeiten vertiefen. Das jederzeit ohne Buchung besuchbare Programm reicht von Schmuckgestaltung und Perlenarbeiten über Makramee, Origami, Trockenblütenkränze, Keramikbemalung, Stempeldruck, Upcycling- sowie Dekoprojekte und richtete sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene; viele Workshops sind bereits für Kinder ab sechs geeignet. -pat