Kreativ Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.
Bei der von Drehpunkt aus Freiburg, dem Kreativmessemacher im Südwesten, veranstalteten „Kreativ Karlsruhe“ treffen sich Kunsthandwerker, Designer und Bastelfans, um Neues zu entdecken, auszuprobieren und sich inspirieren zu lassen. In Halle 3 finden sie ein breites Angebot an Produkten und Materialien sowie Anregungen für jedes kreative Projekt.
Über 70 Aussteller präsentieren an ihren Ständen eine Vielfalt von Polaris-, Glas- und Metallperlen, Schmuckmaterial, Silberunikaten, Naturmaterialien und Edelsteinen über Stoffe aus (Baum-)Wolle, Jersey und Walk, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Taschen, Accessoires und Makramee bis hin zu Holzschildern, Keramik, Beton- und Harzarbeiten, Trockenblumendeko, Upcyclingideen und handgeschöpften Papieren; dazu besondere Handwerkskunst, etwa Uhren aus Fassholz, Bausätze für Papiertierskulpturen, Puppenkleidung, Resin-Kunst oder Glückssteine.
Neben dem abwechslungsreichen Marktplatz erwarten die Besucher als ein Herzstück der „Kreativ“ zahlreiche Mitmachworkshops und Vorführungen: Unter fachkundiger Anleitung kann man neue Techniken erlernen oder bestehende Fähigkeiten vertiefen. Das jederzeit ohne Buchung besuchbare Programm reicht von Schmuckgestaltung und Perlenarbeiten über Makramee, Origami, Trockenblütenkränze, Keramikbemalung, Stempeldruck, Upcycling- sowie Dekoprojekte und richtete sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene; viele Workshops sind bereits für Kinder ab sechs geeignet. -pat
Sa+So, 25.+26.10., Messe Karlsruhe, Halle 3, Rheinstetten
www.kreativ-karlsruhe.com
www.offerta.de
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Nacht der Weine 2025
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.Weiterlesen … Nacht der Weine 2025
Kreativ Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.Weiterlesen … Kreativ Karlsruhe 2025
Offerta 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.Weiterlesen … Offerta 2025
Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025
Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.Weiterlesen … Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025
Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025
Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
CCFA: Tag der Offenen Tür
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).Weiterlesen … CCFA: Tag der Offenen Tür
33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.Weiterlesen … 33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Kommentare
Einen Kommentar schreiben