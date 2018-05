Kreative Foto-Ideen - So werden Erinnerungen immer wieder lebendig

Auf Fotos kann man tolle Momente für die Ewigkeit festhalten.

Doch meist sammeln sich die Fotos nur als digitale Version auf dem Computer oder der Festplatte an, beziehungsweise finden höchstens ganz selten einmal als Abzug den Weg in einen Bilderrahmen. Dabei gibt es unzählige kreative Möglichkeiten, wie man Fotografien wirkungsvoll inszenieren kann, damit die einzigartigen Momente, die auf den Bildern eingefangen sind, nicht in der Erinnerung verblassen.

Holz-Transfer

Dank des technischen Fortschritts ist es dieser Tage eine Leichtigkeit, Fotos auf Objekte drucken zu lassen. Mittlerweile können nicht mehr nur Tassen oder Kissen mit dem Lieblingsmotiv versehen werden, sondern auch alle möglichen praktischen Alltagsgegendstände, beispielsweise Handyhüllen, wie man bei einem Blick in das Sortiment von CEWE Fotoservice feststellt.

Bildrechte: Flickr Photo reynermedia CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Tutorials im Internet zeigen, dass man sogar selbst manche Gegenstände bedrucken kann, und das ist gar nicht mal so schwer. Um beispielsweise ein Foto auf eine Holzplatte zu transferieren, benötigt man neben einer Holzplatte noch Foto-Transfer-Potch, Foto-Transfer-Überlack, ein Schälchen mit Wasser, einen Lappen, einen Pinsel und das gewünschte Motiv, und zwar ausgedruckt mit einem Laserdrucker auf normalem Papier. Nun verteilt man den Potch auf dem Holz und platziert das Foto mit der bedruckten Seite nach unten darauf. Anschließend lässt man es nach Anleitung trocknen, bevor man mit einem nassen Lappen das Papier von der Holzplatte rubbelt. Nach dem Auftragen des Überlacks lässt man das Ganze trocknen - und fertig ist das Kunstwerk!

Magnetwand

Die eigenen Fotos lassen sich nicht nur als Dekoration, sondern auch mit einem echten Nutzen in Szene setzen. An einer Magnetwand kann man beispielsweise wichtige Notizen für sich und weitere Mitbewohner hinterlassen, und mit etwas kreativem Einsatz wird die Wand ein wahrer Blickfang! Dafür benötigt man die folgenden Utensilien: eine Magnetwand, transparente Glasnuggets, Magnete, Bastelkleber und eine Heißklebepistole. Zunächst druckt man die Fotos so aus, dass sie von der Größe her unter die Glasnuggets passen. Nachdem man sie mit farblosem Bastelkleber unter die Nuggets geklebt und trocknen gelassen hat, befestigt man mit der Heißklebepistole die Magnete an den Glasnuggets. So entstehen persönliche Fotomagnete, mit denen man Zettel an einer Magnetwand befestigen kann.

Foto-Weltkarte

Kreative Menschen können ihre Leidenschaft für das Fotografieren mit ihrer Abenteuerlust verbinden. Schließlich sind schon normale Weltkarten eine tolle Dekoration, wie gut wirken da erst solche mit eigenen Fotomotiven? Dazu sucht man sich am besten Fotos aus, die man den Ländern zuordnen kann, in denen man sie aufgenommen hat. Je detaillierter die Länder auf der Weltkarte dargestellt sind, desto größer können die Fotos sein. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn man die Fotos im Umriss des jeweiligen Aufnahmelandes ausschneidet und sorgfältig aufklebt. So kann man nach und nach die neuesten Eindrücke der eigenen Reisen zur Weltkarte hinzufügen - und wer weiß, vielleicht ist die ja irgendwann vollständig mit Fotos beklebt.