Kreative Ideen: Individuelle Gestaltung von Magnet-Pinnwänden

Auf dem Schreibtisch sammeln sich Papiere, Zettel und Visitenkarten.

Während Notizen früher in Schubladen abgelegt wurden, dienen heute Pinnwände als praktische und übersichtliche Ordnungssysteme im Büro oder zu Hause. Papiere können an einer Pinnwand mithilfe stabiler Magneten beschädigungsfrei befestigt werden und sind jederzeit griffbereit. Magnetische Wände bestehen aus einer magnetischen Folie, Platten und Farbe. Als Basis zur Befestigung an Türen, Raum- oder Stellwänden werden zunächst die Folien angebracht; dazu sind weder Schrauben noch Nägel notwendig.

Praktische Befestigung von Notizen am Memoboard

Die Abmessungen der Eisenfolien können dem Bedarf entsprechend an die Raumverhältnisse angepasst werden. Die meisten Eisenfolien verfügen über eine spezielle Oberflächenbeschichtung und eignen sich deshalb sowohl als Memoboard zur Befestigung von Notizen sowie als Whiteboard. Magnetwände mit Eisenfolie sind vielseitig einsetzbar und kommen im künstlerischen und kreativen Bereich ebenso zum Einsatz wie in Büros oder Schulen. Beim visuellen Lernen leisten Eisenfolien-Pinnwände eine wichtige Unterstützung: Vokabelkärtchen, mathematische Formeln und Landkarten können dort erheblich besser präsentiert werden als an der Tafel. Zu den kreativen Einsatzmöglichkeiten eiserner Folien zählt deren Verwendung im Wirtschafts-, Biologie- oder Geschichtsunterricht. Das Kartenmaterial für die Geografiestunde wird zunächst mit Klebefilm auf der Eisenfolie befestigt, bevor markante Punkte wie Hauptstädte oder Flüsse durch farbige Magneten dargestellt werden. Die magnetische Pinnwand ist den früher verwendeten Exemplaren aus Kork in vielerlei Hinsicht überlegen. Bilder und Zeichnungen werden auf einer Magnetwand nicht durch Einstiche beschädigt.

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit Neodym-Magneten

Als stabiles Befestigungsmaterial dienen Neodym-Magnete, die auch als NdFeB-Magnete oder Neodym-Eisen-Bor-Magnete bekannt sind. Neodym ist ein besonderes Material, das zu den Seltenen Erden zählen. Dieses Metall zeichnet sich nicht nur durch seine Seltenheit, sondern ebenfalls durch die schwierige Förderung und die anschließende Auslösung aus anderen Verbindungen aus. Im Fachhandel, wie bei Magnet-Shop.net sind in der Regel stabile, lange haltbare Magnete für unterschiedlichste Anwendungen erhältlich. Magnete aus Neodym zählen zu den stärksten magnetischen Verbindungen der Welt und können mehr als das 2.000-fache ihres Eigengewichts halten.

Auch die kleinsten Neodym-Magnete, die oft nur wenige Zentimeter groß sind, besitzen eine äußerst starke Haftkraft. Neodym Magnete wurden erstmalig im Jahr 1982 verwendet, als sie General Motors in Zusammenarbeit mit Sumitomo Special Metals entwickelt wurden. Der Werkstoff Neodym-Eisen-Bor, aus dem die stärksten Dauermagneten hergestellt werden, ist eine spezielle Legierung aus Neodym, Bor und Eisen in einer besonderen Zusammensetzung (Nd2Fe14B). Die als Supermagnete bezeichneten Neodym-Produkte werden auch zum Aufsammeln von Metallspänen oder Nähnadeln verwendet. Als Dekorationsobjekte in Regalen kommen vor allem Kugelmagnete, Würfelmagnete oder Quadermagnete in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Selbstklebende Magnete sind besonders praktisch, denn sie haften nach dem Abziehen der Schutzfolie auf beinahe allen Untergründen.

Aufgrund ihres Nickel-, Zink- oder Kupferüberzugs sind Neodym-Magnete sehr witterungsbeständig. Das metallische Design der Magnete erlaubt vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Kreativität und künstlerischem Know-how können mithilfe silberfarbener Magneten und farbigen Zeichnungen individuelle Pinnwände gestaltet werden. Durch die Verwendung kleiner oder großer Magnete lassen sich auch ausgefallene Ideen verwirklichen. Beim Umgang mit extrem starken Magneten, wie den Neodym-Magneten, muss allerdings darauf geachtet werden, dass diese nicht in Feuernähe verwendet werden. Kinder und Menschen mit Herzschrittmachern sollten den Kontakt mit starken Magneten vermeiden.