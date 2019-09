Kreativwerkstatt Karlsruhe

In der neuen Oststadt-Kreativschmiede Rudolf 5 ist das Gründerinnen-Duo Sabine Eckenhoff und Mandy Windt am Werk.

Raffinierte Kosmetiktäschchen (16.9./10.10./22.11./9.12.), Bienenwachstücher und Obstbeutelchen (19.9.), Stickrahmen-Bildergalerien (26.9.) und -Utensilos (24.10.), gegossene und gestaltete Gefäße aus Beton (2./7./30.10./4.11.), kleine Kuschelmonster (20.10.), selbstgenähte Adventskalender zum Wiederbefüllen (14.11.) und Türadventskränze (28.11.) oder stylische Gymbags (5.12.) entstehen im Rahmen ihrer All-inclusive-Workshops.

Denn neben den vorausgewählten Materialien bekommen die Teilnehmer ebenso kreative Snacks und Getränke bereitgestellt. Nachhaltigkeit ist den beiden dabei ein grundsätzliches Anliegen; und es geht beim Nähen, Basteln, Bauen und Werken auch nicht darum, am schnellsten und besten zu sein, sondern in erster Linie um einen schönen Abend in entschleunigter Atmosphäre. -pat