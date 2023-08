KTG-Themenführungen

Ob man in den kühlen Wald eintauchen, Karlsruher Brauhaushistorie entdecken oder mit den Kids auf Stadterkundung gehen möchte – die Themenführungen der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH sind breit gefächert.

Der Spaziergang „Stadt trifft Natur: Ab ins Grün“ (So, 3.+24.9.) beginnt im Schlosspark und im Botanischen Garten, von wo aus es in Richtung Hardtwald geht. Hier lernen die TeilnehmerInnen dann, was wahre „Waldseligkeit“ bedeutet. Wer mehr über Karlsruhes „Brauereigeschichten“ (Fr, 11.8./1./15.9.) erfahren will, geht auf diesen dreistündige Stadttrip, an dessen Ende eine kleine Verkostung nicht fehlen darf!

Ebenso wie in der Führung „Wein, Genuss & Wissenschaft“ (Sa, 12.8.+9.9.), die bei Tropfen aus Karlsruhe und den umgebenden Anbaugebieten u.a. klärt, was die Farbe der Blätter aussagt oder wie man Krankheiten an der Rebe erkennt.

Den Kids wird in den Sommerferien beim Rundgang „Große Stadt für kleine Leute“ (Mi, 2./30.8./6.9.) mit Kurzgeschichten, Einblicken in geheime Winkel sowie Quizfragen die Fächerstadt spielerisch nähergebracht. Wer Karlsruhe lieber mit dem Cabriodoppeldeckerbus erfährt, geht auf 24-Stunden-Hop-On/Hop-Off-Sightseeingtour (Mi/Fr/Sa/So) und hält an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, wo die Gäste nach Belieben ein- und aussteigen können. -pat