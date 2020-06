Musiktheater, Konzerte, Kabarett und vieles Kulturelle mehr bieten die Stadtwerke Ettlingen in ihrer Fahrzeughalle.

Denn hier ist ausreichend Platz sowie die nötige Infrastruktur für Aufführungen in Corona-Zeiten. „Kultur in der Garage“ heißt das Kooperationskonzept von SWE, Hemingway Lounge, der Musikschule Ettlingen und dem Jazzclub Birdland 59 ins Leben gerufen wurde. Weil das Theaterhaus am Mühlburger Tor geschlossen bleibt, geht auch das „Sandkorn on Tour“ nach Ettlingen und bereichert das den ganzen Sommer über andauernde Programm mit seinen musikalischen und kabarettistischen Highlights sowie unterhaltsamem Schauspiel. Den Eröffnungsabend (Mi, 17.6.) gestaltet die Hemingway Lounge mit der „Spherical Blues & Jazz Night“ des New Peter Lehel Quartets.



Das weitere laufend aktualisierte Programm bis dato:

Hemingway Lounge

So, 12.7., 19 Uhr: Around The World – Eine musikalische Weltreise – Felicitas Brunke (Mezzosopran), Anja Gerter (Violine), Birgit Saemann (Violoncello) und Melania Kluge (Klavier)

Do, 23.7.: Swing Night – Thilo Wagner Trio feat. Lorenzo Petrocca

Fr, 24.7.: Vocal Jazz Night – Klaus Wagenleiter Trio, Sandie Wollasch & Special Guest Peter Lehel

Birdland 59

Do, 16.7.: #A Longing In Our Hearts

Fr, 17.7.: Stefan Günther-Martens

Sa, 18.7.: Ricci-Günther-Schürmann Trio

Schlossfestspiele Ettlingen mobil

Do/Fr/Sa, 16./17./18.: Garagengala

Musikschule Ettlingen

So, 21.6., 19 Uhr: Die Herrenkapelle mit Reiner Möhringer und Uli Kofler

Sa, 20.6.: Blechreiz – Posaunenquartett, Leitung: Rolf Hille

Sandkorn On Tour

Do+Fr, 18.+19.6./25.+26.6.: Tatort – So isch’s wore

Sa, 27.6.: Knoch’n Wacker: Badische Bluesverschwörung

Fr/Sa/So, 3./4./5.7., Sa+So, 25. (20.30 Uhr) +26.7. (19 Uhr): What A Wonderful World? – Eine musikalisch-satirische Gala

Fr+Sa, 10.+11.7.: Saugroboter an die Macht – Kabarett über Künstliche Intelligenz

Sa, 1.8.: Rastetter & Wacker: Kabarettnotstand

Benefiz zugunsten der Aktionsgemeinschaft „Die Polizei hilft“

Do, 30.7.: Tödlich im Abgang – Weinkrimis und Musik

Fr, 31.7.: Hearts And Bones (Songs der 60er, 70er und 80er mit Biggi Binder und Barbara Gräsle)

So, 19.7., 11 Uhr: Matinée – Klassik in der Garage

Die Veranstaltungen dauern max. 60 Minuten. Tickets sind nur online erhältlich: kulturindergarage.reservix.de. -pat