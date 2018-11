Kulturausflüge: Drei Tipps für die Herbst- und Wintersaison 2018/19

Dass Karlsruhe und Umgebung auch in diesem Jahr mit einer hohen Dichte vielversprechender Kulturveranstaltungen begeistern kann, verrät ein Blick in unseren INKAalender.

Doch auch über unsere Region hinaus finden in der Herbst- und Wintersaison 2018/2019 unzählige vielversprechende Veranstaltungen statt. Unser Artikel hat drei Tipps gesammelt.



Mehr als nur Industriekultur: Neue Emil-Schumacher-Ausstellung in Duisburg

Dem Ruhrgebiet lastet schon viel zu lange das Image an, bis auf Industriekultur wenig zu bieten. Damit tut man der Region Unrecht: Das beweist das Museum Küppersmühle in Duisburg immer wieder mit spannenden Ausstellungen zur modernen Kunst. Ab 15.11. gibt es bis zum 10.3.2019 eine neue Sonderausstellung, die sich ganz dem abstrakten Werk Emil Schumachers widmet. Die großangelegte Retrospektive zeigt über 80 Werke des Künstlers, der zu den wichtigsten der Nachkriegsabstraktion gezählt wird. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Museum gibt es hier.

Anfahrt und Unterkunft

Als Unterkunft bietet sich beispielsweise das zentrumsnahe Wyndham Duisburger Hof an, das unweit des Hauptbahnhofes liegt. Von dort aus kann auch bequem die übrigen Sehenswürdigkeiten und die Shoppingmeile Duisburgs erkunden. Die Anfahrt zum Duisburger Hauptbahnhof dauert von Karlsruhe aus mit dem Zug keine drei Stunden, womit sich der Ausflug ideal auch für ein Wochenende eignet.



Bryan Adams: Live in Leipzig und Nürnberg

Für manche Interpreten lohnt es sich, auch eine weite Anfahrt auf sich zu nehmen - Bryan Adams ist solch ein Künstler. Der Rockmusiker feierte so viele Charterfolge mit Hits wie „Summer Of 69“, „Everything I Do“ oder „Can’t Stop This Thing We Started“, dass man sie hier unmöglich alle aufzählen könnte. Darüber hinaus setzt sich Adams immer wieder für Naturschutz, Menschenrechte und humanitäre Kampagnen ein und machte sich auch als Fotograf einen Namen. Auf seiner „Ultimate Tour" kehrt er nun noch einmal nach Deutschland zurück - allerdings dieses Mal nur in die zwei Städte Nürnberg und Leipzig. In Leipzig tritt er am 271.11. auf und in Nürnberg macht er Halt am Mi, 28.11. Tickets sind noch für beide Locations erhältlich.

Anfahrt und Unterkunft

Auch Leipzig und Nürnberg sind von Karlsruhe aus bequem mit dem Zug zu erreichen: Nach Leipzig schafft man es mit dem ICE in unter fünf Stunden, nach Nürnberg in etwas über drei Stunden. In der Regel günstiger fährt man mit dem Fernbus, der ebenfalls beide Städte von Karlsruhe aus ansteuert. Da sowohl Leipzig als auch Nürnberg mit einem riesigen Kulturangebot und tollen Altstädten aufwarten können, ist es nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, wohin man lieber fährt. Aufgrund der guten öffentlichen Verkehrsmittel in beiden Städten bieten sich nahezu alle zentrumsnahen Hotels als Unterkunft an. Die besten Verbindungen findet man über die Website der Bahn bzw. jener von Flixbus.

Bildrechte: Flickr Elbphilharmonie Hamburg Marcus CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Ein Wintermärchen: Musikalisch-literarisches Wechselspiel in der Hamburger Elbphilharmonie

Ein Besuch der Elbphilharmonie Hamburg ist längst Pflichtprogramm für Reisen in die Hansestadt. Wer in der Weihnachtszeit anreist, kann den obligatorischen Besuch des beeindruckenden Wahrzeichens der Hafencity direkt für weihnachtliches Kulturprogramm nutzen: Zum Beispiel mit „Ein Wintermärchen“, das unter anderem an beiden Weihnachtsfeiertagen im Großen Saal vorgeführt wird. Der Abend umfasst ein musikalisch-literarisches Wechselspiel aus Musik des Zürcher Kammerorchesters, von Solisten und literarischen Rezitationen von Heike Makatsch. Weitere Informationen zum Stück und Tickets gibt es über die offizielle Website der Elbphilharmonie

Anfahrt und Unterkunft

Trotz der Lage Hamburgs weit im Norden der Republik ist die Hansestadt von Karlsruhe aus in weniger als fünf Stunden mit dem ICE zu erreichen. In der Nähe des Hauptbahnhofs findet man zahlreiche Hotels. Von dort erreicht man die Elbphilharmonie nach einer kurzen U-Bahn-Fahrt mit der U3.