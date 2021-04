Kulturbühne an der Messe 2021

Unterschiedliche KünstlerInnen verwandeln wie schon im vergangenen Jahr den fast 20.000 Quadratmeter großen Messe-Parkplatz P3 in eine der größten Livebühnen Deutschlands.

Open air dabei sind u.a. Singer/Songwriter Joris (Sa, 10.7.), der aktuell in der TV-Show „Sing meinen Song“ zu sehen ist, die Deutsch-Rocker Jupiter Jones (Fr, 16.7.) und Comedian Bülent Ceylan (So, 25.7.).

Zum fortlaufend an die Bestimmungen und Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angepassten Hygienekonzept gehören neben einem komplett durchgetesteten Publikum u.a. weiträumige Einlasssituationen, abgetrennte Lodges mit genügend Sicherheitsabstand zwischen den Stühlen sowie die Bestellung von Getränken und Essen per App direkt an den eigenen Platz.

Hinter dem Veranstalter Kulturbühne Karlsruhe GmbH steht ein Zusammenschluss verschiedener Firmen aus der Veranstaltungsbranche (Crystal Sound, Hell begeistert, Megaforce, Eventtechnik Gleich und Reposit Entertainment um Kulturgesicht Florian Vitez), die in Kooperation mit der Messe Karlsruhe zum zweiten Mal ein Projekt unterstützen, das Kulturschaffenden Auftrittsmöglichkeiten in Zeiten von Corona bietet. -pat