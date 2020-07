Kulturbühne an der Messe

Mit ihren 24 Metern Höhe überragt die Kulturbühne auf dem Karlsruher Messegelände nicht nur die gesamte Umgebung.

Sie zählt im Corona-Sommer zu den größten Open-Air-Bühnen Deutschlands und bietet auf dem 30.000-Quadratmeter-Areal des Parkplatzes P3 noch bis September Live-Entertainment aus allen Genres. Das von einem Firmenzusammenschluss aus der Veranstaltungsbranche organisierte Programm ist breitmöglichst aufgestellt, reicht von Schlager über Techno, Metal, Klassik und Rap bis hin zu Comedy und Livehörspielen und berücksichtigt namhafte Acts ebenso wie lokale Künstler.

Weiter geht’s mit dem Posaunen-Ensemble Trombone Unit Hannover (Do, 16.7.), Felix Kröcher & Klaudia Gawlas (Sa, 18.7., Techno), den Orsons (So, 19.7., Hip-Hop), Haftbefehl (Fr, 24.7., Rap), Artefuckt, Eizbrand und Neurotox (Fr, 31.7., Deutschrock), Lina (Sa, 8.8., Singer/Songwriter), Jazz-Pianist Joja Wendt (So, 9.8.), Glasperlenspiel (Fr, 14.8., Electro-Pop), Giovanni Zarrella (Fr, 21.8., Schlager), J.B.O. (Sa, 22.8., Fun-Metal), Ultimate Whitney (So, 23.8., Whitney-Houston-Tribute) und „Electric Monk“ mit DJ Hell, Konstantin Sibold und Shahrokh Dini (Sa, 1.8.), der auch bei der ebenfalls von INKA präsentierten „Compost Records Label Night“ mit Roman Flügel, Sandrino und Michael Reinboth (Sa, 15.8., je 19 Uhr) an den Reglern steht.

Nach den Lockerungen sind seit dem 1.7. auch Sitzplätze für 250 Personen erlaubt; ab 1.8. dürfen 500 Personen die Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel genießen, weshalb das „Drive-In“ aus dem Namen verschwunden ist. Plätze für Auto-BesucherInnen wird es aber weiterhin geben – in zwei Preiskategorien samt vergünstigter Rückbank-Tickets. Getränke und Snacks erhält man per Piaggio Ape und um das Konzerterlebnis interaktiver zu gestalten, kann das Publikum seinen Applaus via App auf die Bühne und in die anderen Autos schicken. -pat