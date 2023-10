Kulturkürzungen: Spontanversammlung des Kulturrings

Vor einigen Wochen hat sich das Netzwerk der Freien Karlsruher Kulturszene auf verschiedene Aktionen gegen die angekündigten Kürzungen im nächsten Doppelhaushalt verständigt.

Nicht mehr die übliche Podiumsdiskussion sollte es sein, sondern eine zeitgemäßere Kampagne, die sich sowohl an Gemeinderat und Oberbürgermeister richtet, als auch die Öffentlichkeit informiert und einbezieht: Die bis dato knapp 5.000 Unterzeichnungen aufweisende Onlinepetition „Ciao, Bella! Der Anfang vom Ende: Keine Kürzungen der Freien Kultur in Karlsruhe!“ wurde aufgesetzt; in den Zentren liegen Unterschriftenlisten aus, auf denen sich Hunderte weitere Unterschriften finden. Ausführliche Zuschussanträge an die Fraktionen und den OB wurden gestellt, die eine Erhöhung der Zuschüsse von mind. zehn Prozent beinhalten und begründen.

Am Di, 10.10. findet um 15 Uhr eine Spontanversammlung des Kulturrings vor dem Rathaus statt, um die Stadträte auf dem Weg in die Gemeinderatssitzung an die Forderungen zu erinnern. -ps/pat