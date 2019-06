Kulturlese im Wilhelmshof 2019

Ein fester Bestandteil der Südpfälzer Kunst- und Kulturszene ist die 1984 erstmals stattgefundene „Siebeldinger Kunstwoche“, seit 2013 als „Kulturlese im Wilhelmshof“ bekannt.

Das Weingut zählt zu den besten und renommiertesten der Region: Seine preisgekrönten Sekte übertreffen bei Blindverkostungen regelmäßig diverse Champagner, der 2015er Spätburgunder wurde beim größten Burgunder-Wettbewerb „Concours Mondial des Pinots“ als weltweit bester ausgezeichnet. Mit ihrem idyllischen 2017/18 aufwändig renovierten Gutshof verfügt die Winzerfamilie Roth-Ochocki aber auch über eine stilvolle Kulisse, um Kultur und Genuss zu kombinieren. Diesmal weichen Holzfässer und Barriques, Weinflaschen und Sektrüttelpulte für die Künste von Wieland Payer (Malerei), Wilhelm Frederking (Installation, Drucke, Grafiken), Christopher Thompson Royds (Goldschmiedearbeiten) und Silvia Weidenbach (Experimentelle Objektkunst).

Die Gesellschaft der Musikfreunde Bad Bergzabern präsentiert zur Kammermusik-Matinee an Fronleichnam (Do, 20.6., 11 Uhr) das Duo La Vigna alias Theresia und Christian Stahl mit Barockem aus Paris und Venedig; ab 14 Uhr stellt die internationale Künstlergruppe ihre Arbeiten bei der Vernissage vor. Neben Kulinarischem von Haus- und Hof- sowie Gastköchen samt Jahrgangsprobe (11-17 Uhr) und Gutsausschank (17-23 Uhr) erwartet die Besucher ein Workshop mit Silvia Weidenbach und Christopher T. Royds (Fr+Sa), bevor lockere Jazz-Rhythmen den Schlussakkord (So, 11-14 Uhr) setzen. -pat