Kulturring-Demo gegen Haushaltskürzungen
Stadtleben // Artikel vom 15.11.2025
Wenn die Zehn-Prozent-Kürzungspläne der Stadt im Dezember wie geplant durchgewunken werden, „stirbt die Kultur“.
Und der Untertitel der Kulturring-Kampagne „Geht’s noch Karlsruhe?!“ übertreibt keineswegs: Nahezu die Hälfte der hier vereinten freien Szene droht unwiederbringlich zu verschwinden, wenn sich die ohnehin schon klamme wirtschaftliche Situation weiter verschlechtert (63,1 Mio. Euro Kulturetat, aber nur 1,6 Mio. für den Kulturring, während 90 Prozent der Fördermittel an die drei Großinstitutionen Staatstheater, ZKM und VHS gehen).
160.000 Euro weniger hieße: das Kohi schließt ebenso wie das Tanzareal, kein Sandkorn-Theater mehr, Konzert-Aus für die Alte Hackerei und dunkle Leinwände bei Filmboard, „Dokka“, „Pride Pictures“ und der Kinemathek. Mit einer Kundgebung will der Kulturring abermals auf die fatalen Auswirkungen aufmerksam machen. -pat
Sa, 15.11., 14-16 Uhr, Stephanplatz, Karlsruhe
www.gehtsnochkarlsruhe.de
