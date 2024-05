Kultursommer im Stiftsgut Keysermühle 2024

Die Bürgerstiftung Pfalz präsentiert unter dem Motto des diesjährigen RP-„Kultursommers“ drei Jazz-„Sterne des Südens“ in seinem inklusiven Stiftsgut Keysermühle.

Das 2020 gegründete Jazztrio Off To The Luna (Lucas Hohmann, Klavier; Nicolai Amrehn, Bass; Jonas Kaltenbach, Schlagzeug) greift mit musikalischen Motiven und Effekten die Thematik des Universums auf (Do, 16.5.). Das Esla Trio (Luca Hohmann, Klavier; Jonas Gerigk, Bass; Jonas Kaltenbach, Schlagzeug) begibt sich auf eine Reise zu den Klanglandschaften des Südens (Do, 23.5.), bevor das mit Constantin Krahmer (Klavier), Jakob Kühnemann (Bass) und Dominik Raab (Schlagzeug) besetzte Quartett um den Gewinner des „HI Five Jazz Music Awards“ 2023, Trompeter Maik Krahl, open air u.a. sein Album „In-Between Flow“ präsentiert (Fr, 5.7.). Beginn: je 19 Uhr.

Zwischen den hochbegabten jungen Musikern im Mai und Juli steht das „Fest der 1.000 Sterne“ (Sa, 15.6., 14-21 Uhr; So, 16.6., 11-16 Uhr, Eintritt frei) an: Ein Wochenende lang werden Nachhaltigkeit und Umweltschutz genauso zelebriert wie Genuss und Kultur – mit einem bunten Mitmachangebot, Konzerten, Theater und Tanzaufführungen im weitläufigen Park, bei Wein und regionalen und saisonalen Köstlichkeiten aus der vegan-vegetarischen Keysermühle-Frischeküche. Die Anreise mit ÖPNV oder Fahrrad ist empfohlen; die Parkplätze am Haus sind begrenzt, alternativ können Autos an der nahegelegenen Klingbachhalle abgestellt werden. -pat