Kulturstadt Karlsruhe – welche Unterhaltungsmöglichkeiten sind besonders populär?

Kreativität und Originalität haben in Karlsruhe einen hohen Stellenwert.

Mehr als 135 kulturelle Einrichtungen sorgen in der Fächerstadt für vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Kulturprogramme für Jung und Alt reichen von klassischen Theatervorstellungen bis zu moderner Musik.

Hochkarätige Ausstellungen und spannende Theateraufführungen

In Karlsruher Galerien und Museen findet man wertvolle und originelle Ausstellungsstücke. Bei regelmäßig stattfindenden Kunstausstellungen werden immer Tausende Besucher verzeichnet. Neben hochkarätigen Ausstellungen gehören auch Ballett-Aufführungen und Opern-Abende zur vielfältigen Karlsruher Kulturszene. Für Liebhaber klassischer Kunst bietet die Kunsthalle Karlsruhe einen umfangreichen Veranstaltungskalender. Die Theaterlandschaft in Karlsruhe ist bekannt für ihre bunte Mischung verschiedener Theaterformen wie Kammertheater, Figurentheater oder badisches Mundarttheater. Ein Spielcasino sucht man jedoch in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs vergeblich. Für Poker, Black Jack oder Roulette müssen Casino-Spieler entweder die Stadt verlassen oder von zu Hause aus im Online-Casino spielen. Mit einem Gutschein, den Neuspieler bei ihrer Anmeldung im Online-Casino erhalten, besteht die Möglichkeit, einige Casino-Spiele zu testen.

Spannende Inszenierungen hält auch das Badische Staatstheater für die Zuschauer bereit: Das Theaterprogramm reicht von klassischen Stücken bis zu innovativen Aufführungen. Zehn Kinosäle mit rund 3.000 Sitzplätzen stehen dem Kinopublikum im Filmpalast am ZKM, dem größten Karlsruher Kino, zur Verfügung. Im Filmtheater Schauburg werden aktuelle Filme, alternative Streifen sowie Kinofilme in Originalfassungen gezeigt. Das älteste Kino in Karlsruhe veranstaltet jeden Sommer auch Open-Air-Vorführungen am Schloss Gottesaue. Zum Unterhaltungsangebot der Fächerstadt gehören zahlreiche Kleinkunstveranstaltungen, die im Sandkorn-Theater oder im Kulturzentrum Tollhaus zu sehen sind. Die Karlsruher Kleinkunstszene ist für ihre Vielfältigkeit bekannt.

Mit Kunst und Kultur zieht das alljährlich im Oktober stattfindende Stadtfest zahlreiche Besucher an.

