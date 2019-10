Kunst & Kultur in Karlsruhe und der Region

Karlsruhe zählt mit seinen 300 Jahren zu den jüngeren deutschen Städten.

Das Zentrum bildet das Schloss, von dem 32 Straßen sternenförmig auslaufen. Von oben betrachtet wirkt Karlsruhe wie ein Fächer. Das alleine deutet schon auf ein großes Kunst- und Kulturangebot hin.

Die besten Kulturzentren in Karlsruhe

Das Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM, gehört weltweit zu den besten Kunstmuseen. Des Weiteren lohnt sich ein Besuch des Badischen Landesmuseum, dem großen kulturhistorischen Zentrum von Baden-Württemberg. Auch die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe lädt Besucher aller Nationalitäten ein. Das große und traditionsreiche Museum präsentiert übrigens in einer seiner Kunsthalle Ausstellungen für Kinder und Jugendliche. Wer sich lieber im Naturkundemuseum aufhalten will, wird ebenfalls fündig: Einheimische sowie exotische Tiere werden dort naturgetreu nachgebildet. Es gibt insgesamt 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit zahlreichen Lebensräumen.

Das Badische Staatstheater zählt zu den größten Mehrspartenhäusern Europas und umfasst Konzert, Spielsaal, Oper, Ballett und Volkstheater. Darüber hinaus gibt es ein Junges Staatstheater. Abgerundet wird das Karlsruher Kulturangebot mit vielen Privattheatern und kleinen Bühnen wie das Sandkorntheater oder Kammertheater. Literaturinteressierte sollten der Literarischen Gesellschaft einen Besuch abstatten und sich das Museum für Literatur ansehen. Dort gibt es eine berühmte und enorme Bibliothek mit einer umfassenden Auswahl. Karlsruhe ist natürlich auch musikalisch unterwegs. Viele Konzerte von internationalen Künstlern finden jedes Jahr statt. Ein Highlight sind die vielen Festivals und Kulturveranstaltungen, die jedes Jahr den Karlsruher Kulturkalender füllen. Bestes Beispiel sind die „Schlosslichtspiele“, die Kunstmesse „art Karlsruhe“ sowie das Familienfestival „Das Fest“.

