Kunst, Kultur & Lotterie

Dass Kunst und Kultur für die Gesellschaft einen wichtigen Anteil haben, ist den allermeisten sehr bewusst.

Auch wenn sich das, was kulturell wertvoll und schützenswert ist, gibt es doch Merkmale für Dinge, die die Zeiten überdauern und stets zu achten sind, weil sie einen echten Mehrwert für die Menschen in der Gesellschaft haben. An die Lotterie denken hierbei zwar zunächst die wenigsten Menschen und doch leuchtet es bei näherer Betrachtung ein, dass diese ebenfalls einen wichtigen Anteil am Zusammenleben und an der Kultur hat.

Was gehört zur Kultur der modernen Zeit dazu?

Aspekte wie die Musik gehören zweifellos zu den kulturellen Elementen, die von besonderer Bedeutung sind und die auch ein Lebensgefühl innerhalb der Gesellschaft zu prägen in der Lage sein können. Kultur, Musik und Kunst – all das sind Dinge, die ohne Widerspruch einem besonderen Schutz unterliegen und die dementsprechend auch durch die Gemeinschaft geschützt sind. Dennoch müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was Kultur heute ist und wie es möglich sein kann, diese auf einem Maß zu halten, das das gesellschaftliche Zusammenleben auch in Zukunft bereichern kann. Durch unterschiedliche Zusammensetzungen, Veränderungen der Altersstruktur sowie Abweichungen in Werten und Sichtweisen ist es unumgänglich, dass immer wieder Veränderungen in der Betrachtung der Frage auftreten, was denn nun kulturell wertvoll und schützenswert sei. Unsere moderne Zeit hat viele Herausforderungen und Aufgaben zu bieten, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen. Diese Auseinandersetzung nimmt uns sehr in Beschlag und da ist es besonders wichtig, dass die Schönheiten des Lebens nicht vergessen werden. Die Kultur hat genau diese Schönheiten inne und schafft es entsprechend häufig auch, uns in eine andere Welt zu versetzen. In eine andere Welt zu entfliehen, das ist uns von besonderer Bedeutung.

Schützenswerte Gemeinschaftsereignisse: Auch die Lotterie gehört in dieses Feld

Beim Lotto ist der Anspruch vielleicht gar nicht von Beginn an so gegeben, dass man gerne einen kulturellen Wert für die Gesellschaft darstellen möchte. Stattdessen geht es um die Spannung und den möglichen Gewinn, welche im Vordergrund stehen sollen und um die es bei jeder Ziehung der Lotterie für die Menschen geht. Doch es hat sich in den vergangenen Jahren und auch schon Jahrzehnten so entwickelt, dass es sich beim Lotto um eine besondere Sache handelt, welche die Menschen zusammenführt und welche immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Sind es besondere Zahlen, hat jemand aus dem eigenen Umfeld einen Erfolg feiern können oder war die Ziehung wieder ein schönes Freizeiterlebnis? All dies bietet Gesprächsstoff.

Wo Menschen emotional gebunden sind, da ist auch eine Zukunft stets gegeben

Die emotionale Bindung zu bestimmten Menschen und auch zu Traditionen, die im Leben eine Rolle spielen, hat eine enorme Bedeutung für alle Menschen, die sich in der Gesellschaft bewegen und hier miteinander leben. Diese Emotionalität ist bei der Lotterie vorhanden und dementsprechend kann es gelingen, Menschen auch langfristig zu binden und ihnen die Begeisterung zu lassen, die sie mit der Lotterie verbinden. Schließlich handelt es sich für viele auch um ein Gemeinschaftsereignis, das gern gemeinsam und um Kreise der Familie erlebt wird. Somit ist wohl recht eindeutig, dass das Lottospiel auch zur Kultur und zum schützenswerten gesellschaftlichen Gut gehört.