Kunsthandwerkermarkt Ettlingen

Schloss, Schlosshof und die Schlossgartenhalle bilden die wunderbare Kulisse für einen der schönsten und größten Kunsthandwerkermärkte der Region.

Über 100 Aussteller präsentieren in außergewöhnlich großer Vielfalt Künstlerisches und Kunsthandwerkliches, aber auch Infos und viele Vorführungen, die Einblicke in die Herstellungsweise traditionellen Kunsthandwerks geben.

So finden sich Glasbläser, Buchbinder, Mode- und Accessoires, Filz in Variationen, Seiden- und Lederwaren, Hutkreationen und Schals, Goldschmiede und Schmuckdesign, Kunstfotografien, gemalte Werke, Grafiken, Bilder der verschiedenen Stilrichtungen, Holzfiguren und Holzspielsachen, Keramikwaren, Porzellanmalerei, Dekorationsartikel, Glückwunschkarten oder handgefertigte Pflanzenölseifen . Das Schlosscafé im Rohrersaal ist geöffnet, ebenso steht der Asamsaal an diesem Wochenende zur Besichtigung offen. -rw