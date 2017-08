Kurpark-Meeting 2017

Zu einer Party- und Gourmetmeile mit Livemusik verwandelt sich der Kurgarten vor dem Kurhaus Baden-Baden beim eintrittsfreien „Kurpark-Meeting“ anlässlich der Großen Woche in Iffezheim.

In der Konzertmuschel im sommerlichen Ambiente des Kurgartens gibt’s Jazz, Pop, Rock, Funk und auch Brass-Sounds. Einige Tipps: Am 25.8. spielt ab 16 Uhr das Tip Toe Quartett Jazz, gefolgt von der Danceband Groovin Affairs, am 26.8. sorgt ab 20 Uhr die King Kamehameha Club Band für Groove.

Am Di, 29.8. gibt’s Rock mit Love Hunter und ab 20 Uhr Rock’n’Roll mit Eric Prinzinger. Für Soul, Funk und Danceclassics sorgen Shebeen feat. Isaac Roosevelt (30.8.) und Me and the Heat am 31.8. Zum Schlussakkord am 3.9. grooven dann ab 19 Uhr The Blue Onions feat. „Aretha“ Blues & Soulsisters. -rw