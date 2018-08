Kurpark-Meeting 2018

Im sommerlichen Ambiente des Kurgartens kann man zu Livemusik die Gourmet-Meile entlang wandeln.

Denn der Kurgarten verwandelt sich während der „Internationalen Galopprennwochen“ in eine große Party- und Gourmetmeile. Neben den kulinarischen Angeboten lockt ein hochklassiges Musikprogramm im Konzertpavillon. Geboten wird ein Musikmix von Jazz über Groove bis hin zu Funk mit vielen Highlights.

Zum Auftakt am Fr, 24.8. spielen ab 16 Uhr Power Of Two und ab 20 Uhr Groovin Affairs. Die Headliner am Samstagabend sind Shebeen und am Mo, 27.8. spielen zunächst Acoustic Soul, gefolgt von der angesagten Blass-Sportgruppe Südwest ab 20 Uhr. Eric Prinzinger (28.8.), die Lokalmatadoren Moritz And The Horny Horns (29.8.), Me And The Heat (30.8.) sowie Mayito Rivera & The Sons Of Cuba am Fr, 31.8. sind weitere Acts. -rw