Kurpark-Meeting 2024

Zeitgleich zur „Internationalen Galopprennwoche“ ist das „Kurpark-Meeting“ eine Woche lang der Place to be in Baden-Baden für das gepflegte Chillen.

Von mittags bis in den Abend hinein gibt’s Livemusik im Konzertpavillon mit bekannten (Cover-)Bands der Region und vielen Cateringangeboten. Los geht’s am Fr, 23.8., 20 Uhr, mit Groovin Affairs; am Sa, 24.8. folgen ab 12 Uhr in dichter Taktung Konzerte von The Cracked Cookies, Cat And Chris, Suntears, Kieron & Band sowie ab 22 Uhr DJ Mr. Bocxx. Eher jazzig tönt der So, 25.8. mit einem Matineekonzert ab 12 Uhr von Cool Cats Orchestra, Salon du Jazz, dem Tip Toe Quartett sowie ab 19 Uhr Christian Meringolo. Natürlich wird auch am Mo, 26.8. weitergefeiert und zwar von 18 bis 22 Uhr bei der „Ibiza After Work Party“ mit DJ Mr. Bocxx und Livepercussion. Singleshows jeweils um 19 Uhr folgen auch am Di, 27.8. mit Eric „Elvis“ Prinzinger, Michele Mahn (28.8.), am Do, 29.8. mit den Black Night Pearls und am Fr, 30.9. mit Shebeen feat. Maria Pentschev & Shave Randle (20 Uhr).

Die letzten beiden Tage bieten dann wieder Programm rund um die Uhr: Am Sa, 31.8. eröffnet das Pirmin Ulrich Quintett feat. Stephan Zimmermann, gefolgt vom Trio Com Chapa, dem Jazzcafe Quintett sowie Treesha, ab 22 Uhr übernimmt wieder Mr. Bocxx. Am So, 1.9. spielt die Swing Fever Bigband zum Jazzfrühschoppen; es folgen das Romeo Franz Ensemble, The New Hot und zum großen Finale die Sulzfelder Phil mit ihrer „Genesis & Phil Collins Tribute Show“. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. -rw