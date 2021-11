KVV-Warnwesten für Kinder

Um in der dunklen Jahreszeit die Sichtbarkeit von Kindern im Straßenverkehr zu verbessern, stellen die Karlsruher Verkehrsbetriebe reflektierende gelbe Warnwesten mit dem KVV-Maskottchen Pauly zur Verfügung.

Kindergärten in der Region können sich per E-Mail an pauly@kvv.karlsruhe.de melden und erhalten die Westen solange der Vorrat reicht bis Jahresende kostenlos. -fk