KVV: Zoo- & Kino-Woche 2018

Der KVV bedankt sich bei seinen Fahrgästen, die regelmäßig mit Bus und Bahn im Verbundgebiet unterwegs sind.

In der Woche von Mo-So, 10.-16.9., können alle KVV-Abo-Kunden gegen Vorlage ihrer Jahreskarte, Kombi-Card, Abo Plus KVV/VRN, Job Ticket BW, Abo Fix, der Karte ab 65, Scool-Card sowie der Studi- oder Firmenkarte kostenlos den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe besuchen.

Außerdem bricht für die KVV-Abo-Kunden von Monats- und Jahreskarten von Do-Mi, 20.-26.9., wieder die „Kino-Woche“ an, während der im Karlsruher Filmpalast am ZKM und dem Forum Rastatt bis zu zwei Karten zum vergünstigten Preis von je 4,50 Euro (zzgl. Zuschlägen für Top-Filme und Vorführungen in 3D, keine IMAX-Vorstellungen) erworben werden können. -pat