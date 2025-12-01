Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Stadtleben // Artikel vom 17.01.2026
Sie ist das Weststadt-Aushängeschild für „Faire Mode, Accessoires & kreative Geschenke“ von der Kunstkarte bis zur Mietbox für handgemachte Produkte.
Ihre seinerzeit noch unter „Energie & Farbe“ angebotenen bunten Kerzenmadonnen zierten sogar das Cover der „INKA Stadt“-Ausgabe #92; nun schließt auch Manuela Seith nach über 13 Jahren, aber für den Laden Zwei wird es ein Abschied auf Raten. 2026 geht’s noch bis April weiter – u.a. mit den „Event-Samstagen“, an denen die zum Jahresende auslaufenden Kreativbox-Mieter nochmals persönlich zu Gast sind: „Meet The Maker“ (10-14 Uhr) heißt es am 17.1. (USK/Schmuck, mit Barista Harry), 31.1. (Abuelita Atrevida/Strick & Dorissimo/Schmuck), 14.2. (Häkellitzchen), 21.2. (Bleib doch hier/Upcycling, mit Flashkonzert von Die drei Fönwellen & Barista Harry), 28.2. (Malibelle/Stoffe), 21.3. (Hullaballoo – Glüxmadam/Mode, mit Barista Harry) und 28.3. (Phalaethia/Schmuck).
Bei den bereits laufenden Lagerverkäufen kann man auch Deko und Mobiliar supergünstig erwerben, an manchen Samstagen mit Barista-Ausschank, Konzert und den Kreativbox-Mietern. Nach dem Infotag „Aura-Soma – Im Spiegel deiner Farben“ (4.4., 10-14 Uhr) steigt dann das allerletzte Live-Event im Laden Zwei, wenn die Karlsruher Americana-Formation No Sugar, No Cream (18.4., 16 Uhr) auftritt. Weitere Infos (auch zum Sale von Mode, Deko, Schmuck, Büchern sowie Wellness- und Kinderprodukten) gibt’s auf Facebook und Instagram (@ladenzwei), Whatsapp und Signal (0152/53 79 04 38) sowie auf www.energie-und-farbe.com. -pat
Do+Fr 10-18 Uhr (nur Dez.), Sa 10-14 Uhr, Goethestr. 41, Karlsruhe, 0721/96 49 22 12
www.ladenzwei.com
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Stadtleben // Artikel vom 17.01.2026
Sie ist das Weststadt-Aushängeschild für „Faire Mode, Accessoires & kreative Geschenke“ von der Kunstkarte bis zur Mietbox für handgemachte Produkte.Weiterlesen … Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 08.01.2026
Winterpausenlos gibt es bei diesem Monatsmarkt am ersten Donnerstag auf dem Schlachthof die Region direkt vom Erzeuger in den Einkaufskorb.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
Während die Vanille- und Pfefferinsel mit einer neuerlichen Übergangsregierung in der schwersten Staatskrise seit Jahren steckt, wird das seit 2010 im Atelier für Gestaltung eröffnete „Magasin Madagascar“ bei der kommenden Winteredition erstmals zum „Weihnachtsladen“.Weiterlesen … Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Wundertüte 2025
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Früher war mehr „Lametta“, aber was da jetzt wohl drinstecken mag?Weiterlesen … Wundertüte 2025
Klunker für Uschi #16
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Parallel zum neuen Kunst- und Designmarkt „Wundertüte“, der im Tollhaus die „Lametta“-Nachfolge antritt, präsentiert die „Uschi“ am dritten Adventswochenende zum 16. Mal ihre „Klunker“ im Rahmen einer kleinen, feinen Weihnachtsausstellung.Weiterlesen … Klunker für Uschi #16
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Die Mischung macht’s!Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Seit 2009 ist die „Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ fester Bestandteil der Ausstellungen im Regierungspräsidium am Rondellplatz – und präsentiert sich traditionell wie innovativ, facettenreich und immer wieder neu!Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Dir zur Feier – Gedenkveranstaltung für Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Die Literarische Gesellschaft und Witwe Annette Ludwig gedenken dem Leiter des Museums für Literatur am Oberrhein Hansgeorg Schmidt-Bergmann (19.2.1956-3.9.2025).Weiterlesen … Dir zur Feier – Gedenkveranstaltung für Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Kommentare
Einen Kommentar schreiben