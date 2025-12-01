Laden Zwei: Closing & Event-Samstage

Sie ist das Weststadt-Aushängeschild für „Faire Mode, Accessoires & kreative Geschenke“ von der Kunstkarte bis zur Mietbox für handgemachte Produkte.

Ihre seinerzeit noch unter „Energie & Farbe“ angebotenen bunten Kerzenmadonnen zierten sogar das Cover der „INKA Stadt“-Ausgabe #92; nun schließt auch Manuela Seith nach über 13 Jahren, aber für den Laden Zwei wird es ein Abschied auf Raten. 2026 geht’s noch bis April weiter – u.a. mit den „Event-Samstagen“, an denen die zum Jahresende auslaufenden Kreativbox-Mieter nochmals persönlich zu Gast sind: „Meet The Maker“ (10-14 Uhr) heißt es am 17.1. (USK/Schmuck, mit Barista Harry), 31.1. (Abuelita Atrevida/Strick & Dorissimo/Schmuck), 14.2. (Häkellitzchen), 21.2. (Bleib doch hier/Upcycling, mit Flashkonzert von Die drei Fönwellen & Barista Harry), 28.2. (Malibelle/Stoffe), 21.3. (Hullaballoo – Glüxmadam/Mode, mit Barista Harry) und 28.3. (Phalaethia/Schmuck).

Bei den bereits laufenden Lagerverkäufen kann man auch Deko und Mobiliar supergünstig erwerben, an manchen Samstagen mit Barista-Ausschank, Konzert und den Kreativbox-Mietern. Nach dem Infotag „Aura-Soma – Im Spiegel deiner Farben“ (4.4., 10-14 Uhr) steigt dann das allerletzte Live-Event im Laden Zwei, wenn die Karlsruher Americana-Formation No Sugar, No Cream (18.4., 16 Uhr) auftritt. Weitere Infos (auch zum Sale von Mode, Deko, Schmuck, Büchern sowie Wellness- und Kinderprodukten) gibt’s auf Facebook und Instagram (@ladenzwei), Whatsapp und Signal (0152/53 79 04 38) sowie auf www.energie-und-farbe.com. -pat