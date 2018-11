Lagerverkauf: Arnold’s Schuhe & Handwerk

Wider den Wegwerftrend werden in der Meisterwerkstatt von Orthopädieschuhmacher Marc Gay seit über 60 Jahren Schuhe von Hand repariert und wiederhergestellt.

Unter der ebenso angebotenen Neuware finden Männer und Frauen ausschließlich Qualitätsmarken – wie Red Wing, die Handmacher-Maßkonfektion, Zeha Berlin mit ihren klassischen Sportschuhen wie sie Carl Hässner seit den 20er Jahren entworfen hat, und weitere Produkte kleiner Manufakturen.

Dazu passend: die Schuhpflege von Saphir und in Deutschland gefertigte, durchs ungewaschene Langzeittragen ganz individuelle Patina erhaltende Blaumann-Jeans aus japanischem Denim. Die trägt man umgeschlagen; falls die historische Selvage-Webkante je doch zu lang sein sollte, bietet Arnold’s einen Kürzungs- sowie einen Reparatur-Service für die Falten der Turn-ups und andere typische Verschleißstellen. Gürtel aus der Timeless-Ledermanufaktur und Pompy’s Pomade handmade in Grötzingen vervollständigen den Look.

Beim „Vorweihnachtlichen Lagerverkauf“ (Fr+Sa, 30.11.+1.12; 7.+8.12., 14.+15.12., 21.+22.12., 10-19 Uhr) gibt’s ausgewählte Produkte zum Special-Preis. -pat