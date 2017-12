Lametta 2017

Zum achten Mal bereichert der „Glitzerevent im Advent“ Karlsruhes Vorweihnachtsszenerie.

Mit einem alternativen Markt, auf dem Künstler und Designer ihre ausschließlich handgefertigten Produkte präsentieren. Wer nicht selbst vor Ort sein kann, verkauft seine Kreationen im Kommissariat, dem kleinen Superkaufhaus der schönen Dinge. Umrahmt wird das Standgeschehen von DJs und Livemusik, Bastelaktionen und einem Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Der Querfunk macht wieder Liveradio, nach Sendeschluss geht’s rüber in die Fettschmelze zur „Nach-Lametta-Party“ (Fr). Dazu gibt’s herzhafte wie süße Essensangebote, Kaltgetränke und Glühwein, an dem man sich ebenso gut vor dem Tollhaus am Bauwagendorf mit Lagerfeuer laben kann.

Auch auf dem erweiterten Schlachthof-Areal ist Programm geboten: Das Filmboard Karlsruhe präsentiert parallel seine BIFF-Kurzfilmauswahl an „Best Independents International Films“, während zum dritten Mal die auf dem Kreativpark aktiven Künstler und Gestalter von Atelierhaus, Atelier Remise und der neuen Kunsthandwerkerhalle im Rahmen der Satellitenveranstaltung „Sputnik“ ihre Studiotüren für Besucher öffnen. Das „Lametta“-Bändchen kostet einmalig für beide Tage drei Euro, unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. -pat