Lametta: Wundertüten & Super-Duper-Adventskalender 2020

Auch wenn der Kunst- und Designmarkt 2020 nicht stattfinden kann – ein bisschen „Glitzerevent“ geht auch diesen Advent!

Die begehrten „Lametta“-Wundertüten kann man sich bereits jetzt sichern und ab Fr, 11.12. an einer der Karlsruher Abholstationen in Empfang nehmen. Wie man an die mit Überraschungen gefüllten stylisch-umweltfreundlichen handgenähten Stoffbeutel in limitierter Auflage kommt und wo man sie abholen kann, steht auf www.lametta-ka.de/#wunder.

Neu und nur online: der „Lametta-Super-Duper-Adventskalender.“ Jeden Tag vom 1. bis 24.12. öffnet sich hier ein weiteres Türchen, und man kann ein einmaliges Handmade-Produkt gewinnen – gestiftet von jeweils einem „Lametta“-Aussteller, der dieses Jahr mit einem Stand am Start gewesen wäre. Alle am jeweiligen Tag eingesandten E-Mails nehmen an der Verlosung teil. Kalender und Teilnahmebedingungen finden sich auf www.lametta-ka.de/#kalender.

Und sämtliche Aussteller, die bereits für 2020 ausgesucht wurden, und sehr viele ehemalige Aussteller der vergangenen Jahre warten auf www.lametta-ka.de, wiedergefunden oder entdeckt zu werden. Bei ihnen kann man einzigartige Geschenke kaufen – zum Verschenken oder Selbstbehalten. -pat