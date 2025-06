Landauer Kaffeerösterei: Das neue Parezzo

Mit dem im Februar nach Umbau neu eröffneten Parezzo mitten auf dem Rathausplatz hat Landau einen Ort gewonnen, der weit mehr ist als ein urban designtes Café.

Beim Eintreten liegt der Duft frisch gerösteter Bohnen in der Luft – denn im Parezzo wird vor Ort geröstet. In der gläsernen Rösterei können Gäste sogar zusehen, wie die Kaffeebohnen aus direktem und fairem Handel veredelt werden. Die Auswahl reicht von fruchtigen Filterkaffees bis hin zu intensiven Espressos – alles in Bio-Qualität mit transparentem Ursprung.

Das kreativ und liebevoll angerichtete Frühstück sorgt für einen perfekten Start in den Tag. Am Abend verwandelt sich das Parezzo dann in einen stilvollen Ort für genussvolle Stunden mit ausgewählten Speisen, einer großen Auswahl an regionalen und internationalen Weinen und als süßem Highlight Eis aus einer kleinen Qualitätsmanufaktur im Saarland. Und die Terrasse direkt auf dem Rathausplatz lädt zum Verweilen ein – ob zum Kaffee, Wein oder Abendessen unter freiem Himmel. -pat