LGBT Culture in Karlsruhe: Normaler Spaß mal anders

Die Lesbian-Gay-Bisexual- und Transgender-Szene in Karlsruhe kann sich sehen lassen!

Cafés, Kneipen und Partylocations gibt es hier in einer akzeptablen Auswahl. Auch die Angebote im Internet, sogar als App fürs Smartphone, sind vielseitig und helfen beim Finden eines coolen Plätzchens.

Bars & Cafés

Besonders beliebt in der Szene ist das Café Prinz-S (Zähringerstr. 15) mit seiner geschmackvollen Einrichtung in Schwarz-Lilamitten inmitten der Karlsruher Altstadt. Zu den Events, die hier regelmäßig angeboten werden, gehören z.B. kulinarische Höhepunkte wie der Pasta-Abend oder auch das Crazy Bingo. Tagsüber italienisches Café, abends Cocktailbar, ist die stimmungsvolle L’Orologio Blubar (Kaiserstr. 133) für Publikum mittleren Alters. Es lohnt hier immer auch ein Blick auf den aktuellen Veranstaltungskalender. Das Culteum (Essenweinstr. 9) ist eigentlich eine Techno-Disco; sie wurde in einen alten Weinkeller gebaut und dient dann und wann als Veranstaltungsort für Fetischpartys. Auch im Gotec (Gablonzerstr. 11) finden ab und an LGBT-Partys statt.

Sport & Kultur

Da nicht immer nur gefeiert werden kann, hier noch zwei Adressen für eine andere Form von Freizeitgestaltung:

Ein großer Teil der LGBT-Szene findet in der Aquarium Sauna (Bachstr. 46) einen entspannten Rahmen zum gesunden Schwitzen und sportive Angebote bietet der Verein Uferlos (Tullastr. 53) mit einer Vielfalt an Einzel- und Mannschaftssportarten. Wer nach Austausch und Freitzeitangeboten sucht, wird in Karlsruhe an unterschiedlichen Anlaufpunkten fündig. Für jüngere Menschen und Studenten sei beispielhaft die schwul-lesbische Hochschulgruppe Queerbeet genannt; die gesatteltere Generation trifft sich u.a. bei „40 - na und“ oder bei den Chören Schrillmänner und Weibrations.

Engagement beim CSD

Der „Christopher Street Day“ ist 2017 gelaufen und schon wird wieder fleißig gesammelt für den CSD 2018 (2.6.). Aktuell sucht man ein Motto und jeder kann Vorschläge einreichen. Aktive und passive Mitglieder sowie Helfer und andere Unterstützung sind derweil immer gern gesehen - eine gute Gelegenheit, um als Neuankömmling Fuß in der Karlsruher LGBT-Szene zu fassen! Wer seinen Horizont erweitern möchte, findet online im LGBT-Eventkalender von Expedia außerdem zahlreiche Anregungen für einen Urlaub in Deutschland und seinen Nachbarländern.

Pride Pictures & Dirty Old Town



Einer der Szenehöhepunkte des Jahres sind die „Pride Pictures“ (3.-8.10.). Die 24. Auflage des Queer Film Festivals lädt wieder ein, Kurz- und Langflme, Party und Brunch miteinander zu genießen. Und am Sa, 14.10. findet die Herbstausgabe des Altstadtkneipenfests „Dirty Old Town“ statt. Beteiligt ist stets auch das Prinz-S, wo ein DJ auflegt. An diesem Abend mischen sich die LGBT-Szene mit dem Rest der feierwütigen Karlsruher - eine schöne Möglichkeit, um sich kennenzulernen und auch jene Lokale zu erforschen, in die man sich ansonsten nicht verirren würde. Der Eintritt in allen teilnehmenden Kneipen im Dörfle ist frei.