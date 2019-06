Life’s Finest 2019

Baronin und Baron von Papius laden zum 15. Mal aufs Gut Schwarzerdhof im Kraichgau bei Bretten.

Das historische Anwesen aus dem 18. Jahrhundert ist traditioneller Schauplatz der Lifestyle-Messe „Life’s Finest“. Umrahmt von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm verführt „Der edle Markt im Park“ Liebhaber der anspruchsvollen Lebensart, schöne Dinge kennenzulernen und mit allen Sinnen zu genießen.

Rund 120 handverlesene Aussteller präsentieren auf dem Parkgelände in weißen Pagodenzelten und in den großzügigen Nebengebäuden wie der Feldscheune, dem Alten Stall oder dem Gartensaal handgefertigte Uhren und Schmuck, farbenprächtige Stoffe und elegante Mode, exklusives Wohndesign und Gartenaccessoires sowie Delikatessen, Weine und Spirituosen. Bei der schon legendären Modenschau führt u.a. die international bekannte englische Top-Designerin Beatrice von Tresckow ihre aufsehenerregende Kollektion vor.

Passend zu den opulent-glamourösen Kleidungsstücken tragen die Models ausgefallene Hutkreationen von Szenario Hat Couture Birgit Sophie Metzger. Die erfolgreiche Esslinger Designerin hat dabei eine ganz eigene Handschrift: extravagante Eleganz mit einer Spur Witz und Erotik.

Erstmals aufgelegt wurde das online einseh- und anforderbare „Life’s Finest Magazin“, in dem man sich vorab informieren kann, was der edle Markt an Feinem und Erlesenem zu bieten hat. Dazu gibt’s Rezepte z.B. von Sternekoch Bernd Werner von Schloss Eberstein in Gernsbach oder vom Café Böckeler aus Bühl. -pat