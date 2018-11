Links-grün-versiffte Stadtführung

Bei dieser Stadtführung geht es nicht um die größten Sehenswürdikeiten oder coolsten Kneipen.

Sondern um die Orte, an denen Politik passiert – und sich das Leben abseits des kapitalistischen Konsums abspielt. Außerdem bietet die Stadtführung einen Einblick in alternative Angebote und Orte, die nicht so einfach zu finden sind. Treffpunkt: vor der KIT-Bibliothek Süd (Eingang auf der Seite des AKK). -pat