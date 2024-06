„Live im Park“ der Villa Wieser Herxheim 2024

Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Festwochenendes anlässlich des 1.250. Jubiläums von Herxheim wird der idyllische Park der Villa Wieser wieder zur Kulisse für drei Konzerte unter freiem Himmel.

Die acht Musiker von Shire Door (Fr, 5.7., 20 Uhr) covern auch weniger bekannte Songs aus Rock, Pop und Indie von den 70ern bis in die 2020er. Ravigauly (Sa, 6.7., 20 Uhr) spielen World-Fusion-Music auf indischen und westlichen Instrumenten. Sanfte Beats von Tablas, Udu, Hang und Drums, träumerische Gitarren- und Klavierklänge umgeben und tragen das meditativ-innige Sitarspiel von Bernd „Ravi“ Gauly.

Außerdem ist der renommierte Kinder- und Jugendchor KZN Midlands Youth Choir aus Südafrika ist zu Gast bei den Südpfalzlerchen und dem Südpfalz Ensemble in Herxheim. Die drei Chöre gestalten am So, 7.7., 10 Uhr, einen katholischen Gottesdienst im Park und geben um 16.30 Uhr ein gemeinsames Konzert unter dem Motto „South Africa meets Germany – typische Lieder aus Südafrika und Deutschland“.

Das Chorkonzert findet bei starkem Regen in der Festhalle statt; die Konzerte am Freitag und Samstag fallen bei erwartbarem Dauerregen aus. -pat