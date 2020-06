Livekonzertreihe @ Reithalle Rastatt

Rastatts Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen restartet behutsam den Konzertbetrieb.

Der Karlsruher Singer/Songwriter Sebastian Niklaus eröffnet in Duobesetzung mit Norbert Stölzel (Fr, 5.6.) die Konzertreihe, dann geben Sandie Wollasch und Matthias Hautsch (Fr, 12.6.) ein Unplugged‐Konzert. This Maag (Sa, 13.6.) bringt mit seiner Show am ein wenig „Tête‐à‐Tête“‐Atmosphäre in die Reithalle, bevor sich die Konzertbesucher auf das Duo 2Cool (Sa, 20.6.) mit Maike Oberle und Gerald Sänger freuen können. Beginn: je 20 Uhr. Die Veranstaltungsreihe soll fortgesetzt werden.

Eintrittskarten sind ausschließlich online über reservix.de erhältlich. Alle Besucher werden registriert, ein entsprechendes Formular, wird bei der Ticketbuchung angezeigt und sollte nach Möglichkeit bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Der Zugang ist nur mit einer Alltagsmaske möglich, die am Sitzplatz abgenommen werden darf. -pat