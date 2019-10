Sasoú heißt jetzt Lotop’s – sonst ändert sich nichts am „Lovely Salads & Toppings“-Konzept.

Weil markenrechtliche Gründe eine Umbenennung erfordert haben, setzt sich das neue Kunstwort aus den Nachnamen der beiden Gründer Markus Loris und Miriam Topalian zusammen, die mit ihrer als Foodtruck gestarteten Salatbar im April in der Fußgängerzone sesshaft geworden sind. Hier verköstigen sie sowohl Vegetarier und Veganer als auch Fleischesser und wer’s glutenfrei hält, ist ebenso an der richtigen Adresse.

Da jeder Salat mit Gemüse frisch vom Händler erst nach der Bestellung angerichtet wird, können sich die Gäste ihre Schüssel komplett nach eigenem Gusto zusammenstellen. Die zur Wahl stehenden Dressings sind hausgemacht, genau wie der Eistee oder Brownies und Cookies für den süßen Abschluss.

Alle Salate gibt’s to go, ausschließlich in kompostierbaren Bio-Einweg-Verpackungen. Zum Herbst stehen frische Kreationen auf der Speisekarte und über die kalte Jahreszeit soll es zusätzlich warmes Essen geben. -pat