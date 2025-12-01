Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025

Während die Vanille- und Pfefferinsel mit einer neuerlichen Übergangsregierung in der schwersten Staatskrise seit Jahren steckt, wird das seit 2010 im Atelier für Gestaltung eröffnete „Magasin Madagascar“ bei der kommenden Winteredition erstmals zum „Weihnachtsladen“.

In allen drei Räumen gibt es bei Tee und Punsch mit Zimt aus Madagaskar schönste Geschenkideen zu entdecken – Taschen aus umgearbeiteten Klamotten, Gewürze (Pfeffer, Vanille, Zimt, Muskat), edelste Schokoladen (Caroline Zebrowski, Colbert), die beliebten farbigen Körbe, Sterne und Girlanden (Miis-Art-Dines), Magneten (Flamant Rose) sowie bunte Figuren (Monsieur Tovo).

Außerdem die legendäre „Surprise Papeterie“ in Form von Geschenkpapieren, -anhängern und Karten von Julia Kohlbecker, Nadine Schwarzwälder, Susanne Saenger und Wiebke Höljes (die ab 2026 „Sensual Being“-Begleitung/Workshops für Frauen veranstaltet). Auf dem „X-Mas-Flohmarkt“ mit Stoffen, Tassen, Keksstempeln und noch mehr aus dem Atelierbestand finden sich auch die neuen Angebote der übrigen Macherinnen, teils nur als Einzelstück oder in Miniserie: Collagenkunst und andere handgefertigte Produkte vom Schmuck bis zum Homeaccessoire aus Željka Lučićs Atelier „L’art pour l’art“ sowie Editionen aus Karten, Postern und bedruckten Stoffen von Mia Bailey, dazu Gutscheine für ihre ab Januar im Atelier angebotenen „Artbrains“-Kurse.

Das nächste große „Magasin Madagascar“ ist für Sommer 2026 geplant. -pat