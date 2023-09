Maibike 2023

Der Mountainbike-Club Karlsruhe startet mit der Stadt Ettlingen zum wiederholten Mal die Cross-Rad-Touristik-Tour.

Wie im vergangenen Jahr findet die „Maibike“ mit Festivalflair im Horbachpark wieder an zwei Tagen statt. Am Samstag gibt’s ein musikalisches Vorprogramm mit Breakdance-Battle mit jungen Hip-Hop-Tänzern; abends folgen Auftritte von Nachwuchsbands aus Ettlingen und Umgebung. Am Sonntag findet dann die eigentliche Tour statt, wiederum begleitet von einem musikalischen Rahmenprogramm.

An beiden Tagen wird das vielschichtige Angebot durch Streetfoodstände, einen Bikeflohmarkt und ein Testival abgerundet. Anmeldungen für die Tour sind unter www.maibike.eu möglich; dort finden sich auch Infos zu den Strecken. -pat