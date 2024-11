Malibelle @ Staudt Mode und Accessoires

Farbenfrohe Unikate aus der Schneiderei im Mädchenzentrum Jigiya Bon und von den Märkten im malischen Bamako präsentiert „Häuser der Hoffnung – Schulbildung für Afrika“ in der Boutique von Claudia Staudt.

Exklusiv für den Karlsruher Verein nähen junge Frauen in Mali unter dem Label Malibelle Textilien aller Art in traditionellen Stoffen und Farben. Die stammen von den Märkten in Malis Hauptstadt Bamako, die Baumwolle von den Webereien des Dogonlands im Osten. Daraus entstehen schöne und praktische Produkte: Einkaufs- und Umhängetaschen, Turnbeutel, Tischdecken, Läufer, Bettüberwürfe, Untersetzer, Mäppchen, Schürzen, kleine Säckchen u.v.m. – jedes Teil ein Einzelstück.

Die Vorsitzende Gudrun Eisermann stellt die Textilien und mehr aus Mali sowie die Arbeit des gemeinnützigen Vereins für Schulbildung in Afrika vor. Special Guest: Künstlerin Katja Wittemann mit ihren „Magneten für Mali“, deren Erlös sie komplett an „Häuser der Hoffnung“ spendet. -pat