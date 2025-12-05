Malibelle @ Staudt
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Der Herbst ist angekommen in Claudia Staudts Waldstraßen-Boutique.
Und mit ihm viele kuschlige Pullover in tollen Farben und natürlichen Materialien von Oska, Annette Görtz und Zenggi; passend dazu gibt es weit geschnittene Hosen aus Cord oder dicker Baumwolle, coole Jeans von High und Jeansjacken in außergewöhnlichen Schnitten und Optiken. Durch komplette Ton-in-Ton-gehaltene Outfits zeichnet sich die Kollektion von Susanne Bommer aus: weit geschnittene Hosen aus Wolle und Cordsamt, dazu farblich abgestimmte Seidenblusen und Jacken aus Strick oder Flanell. Wie immer ergänzt das Staudt-Sortiment eine große Auswahl an Accessoires wie Tücher, bunte Socken, japanische Hüte, Mützen, Stulpen und Lofina-Schuhe aus Kopenhagen.
Am Fr+Sa, 5.+6.12. ist der Verein „Häuser der Hoffnung – Schulbildung für Afrika“ wieder zu Gast (u.a. vertreten ist die Zettzwo-Künstlerin Katja Wittemann); der Malibelle-Standerlös hilft, benachteiligten Mädchen in Mali den Bildungszugang zu ermöglichen. Und am Sa, 13.12. kommt Monika Assem mit ihren Macharten-Taschen und -Accessoires. -pat
Waldstr. 48, Karlsruhe, Mo-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 11-17 Uhr u.n. tel. Vereinb., 0721/824 78 49
www.staudt-mode.de
