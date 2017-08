Marktfest Ettlingen 2017

Kulturell und kulinarisch begleitet flaniert man an diesem Wochenende durch die historische Ettlinger Altstadt.

Auf den Bühnen am Marktplatz, dem Neuen Markt und dem Hugo-Rimmelspacher-Platz spielen unterschiedlichste Bands von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Irish Folk (u.a. 6th Element aus Pforzheim und die Karlsruher Soul Shot) sowie die lokalen Musikvereine wie der MV Ettlingen, der Musikzug der Bürgerwehr, die Big Band des Albgaumusikzugs, das Drehorgelorchester, der Chor Rhythm’n’Fun des Gesangvereins Liedertafel, der Shanty-Chor sowie der Gesangverein Sängerkranz Spinnerei und die Mundartfreunde; dazu kommen Kleinkünstler und Komödianten.

Auch für die Kinder ist jede Menge geboten: Am Sonntagnachmittag animiert z.B. ab 11 Uhr ein Mitmachzirkus an der Martinskirche zum Jonglieren und Einradfahren. Und wie jedes Jahr sind die Partnerstädte Epernay, Middelkerke, Gatschina, Menfi und Löbau auf dem eintrittsfreien „Marktfest“ vertreten. Unbedingt einzuplanen: ein Besuch des Kunsthandwerkermarkts in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz! -pat