Marktfest Ettlingen 2018

Mit einer wichtigen Neuerung – einem Beginn schon freitags und verkürztem Sonntag – geht das Ettlinger Marktfest in der historischen Altstadt in seine neue Auflage.

OB Arnold eröffnet das Fest mit rund 60 beteiligten Vereinen und Gastronomen sowie drei Musikbühnen daher bereits am Fr, 24.8. um 19 Uhr. Hauptbands am Freitagabend sind die Curbside Prophets mit ihrem Reggae-Pop, die Latin & Rock Company und die Deep River Band sowie die Booze Bombs aus Calw.

Am Sa, 25.8. sind neben Human aus Pforzheim die Gruppen Kevin Alamba And The Dynamix, Holzklasse sowie Still Cocker am Start. Am Sonntag ab 11 Uhr bietet ein Mitmachzirkus Jonglierkunst, Einradfahren und anderes für die kleinen Gäste. Integriert ist auch der große Kunsthandwerkermarkt in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz, der am Sa, 25.8. von 11 bis 20 Uhr und am So, 26.8. von 11 bis 19 Uhr geöffnet ist. -rw